L’agghiacciante morte di Aaron ritrovato semi-decapitato | tragico incidente o sanguinario omicidio?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Oggi è prevista l’autopsia sul corpo diEngl, 24ennemorto verso le 9 di domenica 18 agosto nella frazione di Marga, a Terento, in Alto Adige. La scena che si sono trovati dinanzi i soccorritori era agghiacciante: la testa del 24enne era quasi del tutto recisa dal collo e vicino al suo corpo c’era il suo fuoristrada. Considerando i diversi elementi raccolti finora, la complessità degli accertamenti e le modalità raccapriccianti della, al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. Ladiavvolta nel mistero L’autopsia fornirà maggiori indizi sullaraccapricciante del 24enne, ma è probabile che il suo decesso sia stato causato dal dissanguamento. In ogni caso al momento non è ancora possibile stabilire come sia morto il ragazzo, né tanto meno se si è trattato di uno di un