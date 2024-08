La tv punta sul gioco delle coppie In pista Venier Barbareschi Belen

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) In attesa del grande ritorno dal 10 dì settembre su Canale 5 del reality dei record in termini di ascolti ma anche di interazioni sui social Temptation Island, la tvsui sentimenti e sulle, con conduttori di primo piano. Marasi conferma anche per la prossima stagione protagonista dell’offerta Rai. Non solo zia Mara resta ben salda al timone della sua Domenica In (per la sedicesima edizione, la settima consecutiva) ma il weekend della signora della domenica sarà alquanto impegnato a partire dal 9 novembre: ogni sabato alle 14 andrà in onda il nuovo programma dellache strizza l’occhio a quelli della collega Maria De Filippi, il titolo è Le stagioni dell’amore; i suoi protagonisti saranno persone in là con gli anni. Il dating show che ricorda Uomini e donne di Maria De Filippi andrà in onda dal prossimo 9 novembre alle 14.