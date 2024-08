La pesante sconfitta del Napoli a Verona | Malfitano su Conte…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche Mimmo. Di seguito le parole dell’ex giornalista della Gazzetta dello Sport. ” A prescindere dalla vicenda Osimhen, voglio aspettare per giudicare il lavoro di Manna. Intanto, però, mi sento di dire basta alle scuse dopo una. Al posto delle scuse serve chiarezza, Conte non può venire ae comportarsi come gli altri”. I consigli ad Antonio Conte “Si pensava che lui potesse essere il salvatore della patria, non è normale che lui si comporti come qualsiasi altro allenatore. Conte deve pretendere dalla società determinati acquisti, deve mettere il presidente alle strette, anche minacciando di dimettersi senza i doverosi rinforzi. Conte è arrivato per rifondare, quindi è giusto che lui faccia valere la sua posizione”.