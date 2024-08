‘Jung Kook | I Am Still’ il film evento al cinema

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 19 agosto 2024) Jung– maknae dei BTS – arriva alcon ilJung: I Am Still. Il– dal 18 al 22 settembre e nel weekend del 28 e 29 settembre – sarà proiettato in oltre 120 paesi. Stando alla sinossi ufficiale, Jung: I Am Still «offre uno sguardo intimo sulla straordinaria ascesa di Jungalla celebrità. Approfondendo il suo processo creativo, l’incrollabile etica del lavoro e le sfide uniche affrontate dalla superstar globale, ilpresenta interviste eati esclusivi e mai visti prima, oltre a elettrizzanti esibizioni in concerto». Si tratta del decimo lungometraggio dei BTS prodotto da HYBE. I biglietti per Jung: I Am Still saranno messi in vendita a partire da mercoledì 21 agosto alle 15.00, ora italiana. I fan possono visitare il sito JUNG-IAMSTILL.COM e nexostudios.it per ulteriori informazioni e dettagli sui biglietti.