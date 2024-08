Jey Uso malinconico | Sono sempre stato in coppia con mio fratello ora non lo vedo più

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 agosto 2024) Fin dal loro debutto in WWE, gli Usosstati un tag team, riuscendo a diventare un binomio indissolubile, tanto da non essere quasi distinti l’uno dall’altro. Le cosecambiate grazie alla grande storia della Bloodline, che ha diviso il percorso dei due gemelli. Nostalgia canaglia Durante il panel Ring Revolutionaries del Fanatics Fest, Jey Uso ha raccontato del suo primo anno in singolo: “Non mimai visto come un lottatore singolo.con mio, fin dal primo giorno. Intendo dire dal recinto di sabbia fino a tutto il resto. Quest’anno èil mio primo anno da solo, non lopiù. Non viaggiamo più insieme, ma mi sto godendo il viaggio”. Jey Uso ha confermato che Jimmy sta per tornare in WWE, con grandi aspettative di tutti, soprattutto per ciò che riguarda il coinvolgimento con la nuova Bloodline.