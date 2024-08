Fidanzata con il famoso cantante Sarah Toscano la voce sempre più forte E lei dice tutta la verità

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

è lanciatissima, dop la vittoria di Amici èpiù determinata a inseguire il suo sogno. Nei giorni scorsi era uscita la notizia di una sua collaborazione con Giulia Stabile, che curerà la coreografia del suo prossimo video. Dalla vittoria del talent, arrivata per certi versi in maniera inaspettata, la vita dinon ha subito stravolgimenti significativi. Lo ha raccontato lei stessa a Vanity Fair. Spiega: "Ho solo meno occasione di stare a casa, ma quando riesco a ritagliarmi quella giornata libera faccio le cose di: sto con la mia famiglia, i miei amici, faccio sport. Poi, quando sono lontana, mi tengo in contatto con tutti con le videochiamate, messaggi, chat di gruppo. È rimasto tutto come prima".