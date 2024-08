È il suo corpo Gabriele scompare nel nulla | trovato morto a 23 anni in mare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Purtroppo non c’è stato alcun lieto fine nella vicenda di, scomparso da due giorni. Infatti, è statoine per i parenti ogni speranza di ritrovarlo sano e salvo si è spenta nella mattinata di lunedì 19 agosto. Alcune persone che si trovavano nelle vicinanze della riva hanno notato une hanno immediatamente allertato le autorità competenti. Quando sono giunte sul posto, si è subito capito che quel cadavere appartenesse al povero, 23, scomparso dal 17 agosto e riinnelle scorse ore. In una delle ultime volte che qualcuno lo aveva visto, il ragazzo si trovava su una bicicletta nera. Poi era stato riferito che avesse preso un pedalò. Poi il tragico ritrovamento che ha distrutto la sua famiglia. Leggi anche: “Lo abbiamo”.