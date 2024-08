Crotone al via la campagna abbonamenti per la stagione 2024 25 | prezzi e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Parte oggi e termina venerdì 6 settembre, giorno della seconda partita di campionato in casa, laper la/25 del. #NoiSiamoMagnaGrecia è lo slogan scelto dalla società. I, ancora una volta, saranno estremamente accessibili in modo da permettere agli appassionati rossoblù di non far mancare l’indispensabile supporto, agli squali. L’abbonamento è sottoscrivibile presso il Puntodello Stadio Ezio Scida (ingresso piazzale tribuna coperta), nei punti vendita TicketOne e online sul sito web TicketOne.Prima fase (dal 19 agosto al 25 agosto) Consente la prelazione ai vecchi abbonati e contemporaneamente la vendita libera sui posti non occupati nella scorsa. I vecchi abbonati hanno diritto allo sconto sul costo del rinnovo e la possibilità di preservare il proprio posto.