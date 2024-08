Collodi David Riondino apre ‘Senza Fili Pinocchio Street Festival’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024)(Pescia), 19 agosto 2024 - I giorni venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agostoospiterà la nona edizione di SenzaFestival, un evento internazionale di teatro, musica, circo, atteso da un pubblico vastissimo in tutta la Toscana e oltre. Una kermesse con grandi artisti ad ingresso libero che in ciascuna delle 3 serate avrà luogo nel magico scenario dell’antico borgo diCastello, così come al Parco die al Giardino Storico di Villa Garzoni. Presenza di rilievo della 9° edizione il “cantastorie contemporaneo”che aprirà il Festival venerdì 23 agosto. Il programma completo del Festival è disponibile su www.senza-.it. Sono oltre 50 gli eventi ai quali si potrà assistere nelle 3 serate del festival con ingresso ad offerta libera.