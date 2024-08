Caschi blu bravi quanto inutili

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 19 agosto 2024) Iblu attivi nella guerra tra Israele ed Hezbollah hanno fallito la missione di pace. Rischiando ogni giorno la vita sotto il tiro incrociato. Se il loro ruolo non cambia, «che tornino a casa», dice chi vive sulla linea del fuoco. Nella notte fra il 5 e 6 agosto una valanga di razzi lanciata dai giannizzeri filo iraniani di Hezbollah, dal Sud del Libano, è passata sopra la teste degli italiani rimasti a presidiare il kibbutz di Sasa. «Un inferno di fuoco, che ci ha costretti nei bunker e nelle stanze blindate. L’obiettivo era il monte Meron, più a Sud» racconta Angelica Calò Livne, anima della comunità in prima linea. Sulla montagna c’è l’importante base israeliana per il controllo del traffico aereo già colpita dal partito armato libanese.