Bibbiena trasporti scolastici | nessun aumento servizi di sorveglianza per tutte le età e sostegno ai bambini con disabilità

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arezzo, 19 agosto 2024 – A un mese dal rientro in classe la nuova assessora alla Pubblica Istruzione Vittoria Valentini fa il punto suidel comune annunciando che non ci saranno aumenti. Valentini commenta: “Non è possibile in questo momento pesare sulle nostre famiglie, la situazione internazionale e la congiuntura economica non sono positive e questo ci induce a favorirele famiglie riproponendo le stesse tariffe. Nelle famiglie con più figli che usufruiscono delo, ci sono inoltre scontistiche importanti. Il nuovo regolamento sulla distanza permane ed è funzionale alo. In ogni caso viene garantita unasopra i pulmini anche per i ragazzi più grandi”.