Aperte le iscrizioni alla prova di ammissione per i corsi di laurea magistrali delle Professioni sanitarie

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arezzo, 19 agosto 2024 – Sonolediper ididell’Università di Siena per il prossimo anno accademico 2024-2025: Scienze infermieristiche e ostetriche (25 posti) e Scienze riabilitative(18 posti). Per iscriversidioccorre lao titolo abilitante. La procedura online, da effettuarsi secondo le istruzioni indicate dal bando, sarà aperta fino al 26 agosto alle ore 12 sulla Segreteria online accessibile dal portale dell’Università di Siena. Entro la stessa data occorre effettuare il pagamento del contributo. Successivamente verrà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere ladi, che si terrà il 27 settembre a Siena.