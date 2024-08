Ansia insonnia e mal di testa Sindrome da rientro come affrontare i disagi post-vacanze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Firenze, 19 agosto 2024 – Con Ferragosto ormai alle spalle, molti di noi iniziano a pensare al ritorno alla routine quotidiana: ila scuola o all’università, la ripresa del lavoro a pieno ritmo. Questo momento può portare con sé una serie dipsicologicimal di, tristezza, sbalzi d'umore e, in alcuni casi, un'accentuazione dell', soprattutto per chi è già prediso. Abbiamo chiesto alcuni consigli suladaa Francesco Giorgi, psicoterapeuta fiorentino e volontario di Psicologi per i Popoli, una onlus che, attraverso le conoscenze e competenze della psicologia dell’emergenza dei professionisti, fornisce assistenza a individui e comunità colpite da calamità, disastri, gravi incidenti ed emergenze, inclusi eventi traumatici della vita quotidianala scomparsa improvvisa di familiari.