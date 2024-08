Tuffi nel lago di Como pontili usati come trampolini | multati 18 giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024) Valmadrera (Lecco), 18 agosto 2024 –pericolosi. E anche proibiti. Gli agenti della Polizia locale di Valmadrera hanno identificato e multato 18, che si sono buttati dal pontile dove attraccano e salpano i battelli della Navigazione dei laghi, trasformato in un trampolino improvvisato. Non sono ragazzini, sono tutti maggiorenni, responsabili della proprie azioni, anche se si sono comportati da irresponsabili. Oltre a rischiare loro, perché avrebbero potuto ferirsi schiantandosi contro le rocce del fondale, hanno ritardo le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri. Dovranno pagare sanzioni da minimo 50 euro, fino a massimo 500 euro. In 11 sono statil’ultima domenica di luglio, altre sette multe sono state staccare domenica scorsa.