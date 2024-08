Traffico Roma del 18-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltocon rallentamenti sulla A1Napoli tra Ferentino e Anagni in direzionecircolazione regolare al momento sul resto della rete viaria della capito diramato oggi dalla Protezione Civile allerta gialla sulla nostra regione da questa mattina e per le prossime 24-36 ore per rovesci di forte intensità temporali locali grandinate e forti raffiche di vento per agevolare gli spostamenti come ogni domenica in corso il fermo dei mezzi pesanti fino alle ore 22 di questa sera Salve casi autorizzati dalla legge questa sera allo stadio Olimpico per la prima giornata del campionato di Serie A di calcio dalle ore 20:45 Lazio Venezia previsti divieti di sosta ad ampio raggio diverse ore prima dell’incontro per i dettagli di questa e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.