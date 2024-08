Solo qui poteva farcela Adesso gioca e sta bene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Tammam Hasan è il cardiologo del Sant’Orsola che ha visto per primo il piccolo Adam, in Siria. Quando è venuto a conoscenza del caso del bambino? "Lo scorso anno, ad agosto, quando con mia moglie, che è dermatologa, siamo rientrati per vedere i nostri familiari che vivono a Tartus, la stessa città del bimbo. Quando sanno che arrivo mi contattano per i casi più gravi". Questo era uno dei quelli? "I genitori sono arrivati a casa mia disperati, con tutta la documentazione medica della patologia, gravissima, del loro figlio. La sanità in Siria è al collasso e non c’è modo di riuscire a effettuare questi interventi altamente complessi. Ci sono casi per i quali non si può più fare nulla, purtroppo: Adam era un caso urgente ma siancora salvare.