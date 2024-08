Scoperta dalla Polizia Municipale di Pozzuoli una discarica abusiva a Monterusciello 

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 18 agosto 2024) Lain seguito ad un intervento per spegnere un incendio che si ipotizza doloso; rivenuti materiali diversi e pericolosi Intervenuti in ausilio dei vigili del fuoco per un incendio, verosimilmente di natura dolosa, i caschi bianchi accertavano che a bruciare su un’area di circa 60 mq erano rifiuti pericolosi di vario genere; venivano infatti rinvenuti barattoli di vernice vuoti, guaina, materiale di risulta ed altro Venivano inoltre individuate alcune ampie aree in cui vi erano stati riempimenti di terra visibilmente mista a rifiuti e che saranno oggetto di caratterizzazione da parte degli organi competenti: nella stessa zona era stato realizzato anche un pozzo artesiano.