Rete idrica come un colabrodo Viva Servizi ora corre ai ripari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Nuove perdite sullacomunale: i residenti chiedono di intervenire con urgenza e il Comune chiede collaborazione aanche per le manutenzioni stradali relative ai rattoppi. C’è attesa per il summit di domani con il sindaco Debora Pellacchia per fare il punto su tutti gli interventi già chiusi e quelli in corso. Alla riunione ci saranno il presidente diAndrea Dotti e il direttore Moreno Clementi. "Da lunedì scorso – spiegano daSevizi - le perdite a Serra San Quirico sono in vie diverse. Stiamo predisponendo alcuni interventi in questi giorni". "Ci sono situazioni - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Fiorentini – già note ae in particolare alo Jesi-Moie, e il tavolo tecnico che abbiamo chiesto è volto alla programmazione e tipologia di interventi da eseguire.