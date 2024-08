Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale intorno poco dopo le 16 in via Iroma a Nocera Superiore (Sa). Un uomo di 55 anni ha perso ildella sua vettura finendo in un. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore poiché l’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo dopo aver battuto anche la testa. Con l’ausilio di un divaricatore idraulico i caschi rossi hanno messo in sicurezza l’auto ed aperto la portiera per estrarre il malcapitato affidandolo alle cure del 118. L'articoloilunproviene da Anteprima24.it.