Palacios l’allenatore dell’Independiente | Fuori per il trasferimento

(Di domenica 18 agosto 2024) Tomassembrerebbe essere il difensore individuato dall’Inter per dare fiato ogni tanto ad Alessandro Bastoni.del suo club Cicotello, l’Indipendiente Rivadavia, ha confermato le voci di mercato su mdzol. CESSIONE – Questa notte l’Independiente Rivadavia ha perso per 2-1 il match di campionato contro il Talleres. I due club condividono un calciatore su cui si sta concretizzando l’interesse dell’Inter: Tomas. Il difensore è in prestito alla prima squadra proprio dal Talleres e la scadenza del prestito è attestata a dicembre 2024. La situazione potrebbe comunque cambiare perché la dirigenza nerazzurra è forte sul ragazzo. Simone Inzaghi ha confermato in conferenza stampa di aspettare un difensore di piede sinistro da affiancare ad Alessandro Bastoni. Addirittura il giocatore ha citato questo bisogno della rosa nerazzurra.