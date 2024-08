Palacios-Inter ci siamo Non gioca il match con il Talleres per ragioni di mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Milano, 18 agosto 2024 – La notizia era già trapelata nei giorni scorsi, ma è diventata ufficiale una volta chee Independiente Rivadavia sono scese in campo nella notte italiana per una gara della Primera Division argentina. Tomas, difensore classe 2003 nel mirino dell', ha saltato la sfida. "Il motivo per cuinon è stato convocato oggi è la sua situazione contrattuale, un suo possibile trasferimento. Per questo non lo abbiamo", ha dichiarato nel post-partita il tecnico del Rivadavia, Martin Cicotello. Giorni decisivi La settimana che sta per cominciare potrebbe essere determinante in tal senso. I nerazzurri hanno infatti messo sul piatto sei milioni di euro e iltore ha già dato il suo assenso al trasferimento in Italia, dove diventerebbe un rinforzo in più per la retroguardia nerazzurra.