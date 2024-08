Nervo gioca per Ugolini | Sono stato calciatore e sindaco Se me lo chiede mi candido

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Bologna, 18 agosto 2024 – “Voglio dare una mano a Elenacon il mio vissuto da. Se misse di candidarmi? Perché no, l’esperienza non mi manca”. Il recordman di presenze nel Bologna calcio (417 presenze, davanti a lui solo Michele Bulgarelli e Tazio Roversi) vuole forse diventare anche recordman di preferenze alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna? Storia di Carlo, mitica ala destra del Bfc tra fine anni 90 e inizio 2000, che poi si è messo a crossare anche per i suoi concittadini di Solagna, in provincia di Vicenza. Cinque anni da, e adesso vuole sostenere la candidata del centrodestra Elena. Soprattutto perché è civica. “È apartitica, mi piace, penso che potremmo essere in sintonia. E’ una mamma di quattro figli, mi piacciono le persone che si mettono in discussione. Ho avuto la mia esperienza con la Lega, ma ora basta. Troppi diktat”.