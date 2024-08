Napoli Conte | Verona? Mi prendo le mie responsabilità c’è da vergognarsi e …

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 18 agosto 2024): ”Io sono uno che quando parla si prende le, stasera me le, c’è dae chiedere scusa però è inutile ripetere quello che ho detto ieri perchè altrimenti non mi date rispetto e non ascoltate quello che dico” Il tecnico delAntonioha parlato dalla sala stampa dello stadio “Bentegodi” per commentare la sconfitta all’esordio in Serie A rimediata in casa dell’Hellas. Queste le sue parole: Oggi è mancata la cattiveria delle squadre di? “Penso che la partita si divida in due tempi, nel primo il nostro portiere non ha fatto una parata, poi è logico che quando trovi squadre che difendono basse è logico non avere tante occasioni ma quelle che hai le devi sfruttare. Nel primo tempo ero soddisfatto della prestazione della squadra.