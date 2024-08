MotoGP Francesco Bagnaia | Ho cercato di tenere il ritmo alto la mia peculiarità? Picchiare duro sempre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) C’è solo un Re a Spielberg. E quel Re si chiama. “Pecco” completa il weekend perfetto al Red Bull Ring, trionfando dopo la Sprint anche nella gara lunga facendo suo in toto il GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di. Una prestazione sontuosa quello del detentore del titolo, capace di amministrare la propria leadership nonostante un Jorge Martin comescatenato. Una volta arrivato in mixed zone, il ducatista ha commentato quanto fatto: “Il passo è stato incredibile, io e Martin abbiamo fatto qualcosa di folle a livello di velocità e costanza. Io hodi fare meglio rispetto a lui in ogni giro per creare un distacco: sapevo che alla fine poteva succedere di tutto con la gomma posteriore. Sono contento, questa è la terza volta consecutiva che vinciamo qui, quindi è fantastico.