Morto il killer di San Candido Spari due vittime e ore di terrore

(Di domenica 18 agosto 2024) Un fatto che ha sconvolto l'Alta Val Pusteria e tranquillità della comunità di San: Ewald Kuehbacher la scorsa notte ha iniziato a sparare all'impazzata uccidendo due persone e poi, una volta braccato dalle forze speciali dei carabinieri, i Gis, ha cercato di togliersi la vita sparandosi alla gola. Il 50enne èin ospedale a Bolzano. Quello che è accaduto in un condominio di quattro piani via San Corbiniano all'incrocio con via Frana, ha dell'orribile. Tutto è iniziato verso le ore 23 di ieri - la notizia è trapelata nelle prime ore di questa mattina - quando all'interno dello stabile è scattato l'allarme per una fuga di gas. I vigili del fuoco allertati da una donna del condominio, al loro arrivo sono stati presi letteralmente di mira da Kuehbacher che ha aperto il fuoco.