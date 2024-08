Milan e Inter dopo la prima partita una dritta ai tifosi meneghini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Lanon dovrebbe portare alcun giudizio. È una bozza di ciò che verrà, un disegno pieno di errori e di vorrei ma non posso, unae parzialissima indicazione. Scontato? Non per gran parte diche non migliorano mai. Aspettano la partenza falsa per sputare critiche. L'pareggia a Genova, da sempre campo ostico, contro un ottimo Genoa, ma secondo la critica avrebbe dovuto stravincere. Allora via di giudizi o, meglio, di pregiudizi. «Serve il quinto a destra, serve quello, serve questo». Tutti a sottolineare cosa manca piuttosto che proporre modi per valorizzare quel che c'è, lavoro a cui è chiamato Inzaghi. Ilva sotto contro un ottimo Torino? Apriti cielo: «si stava meglio con Pioli perché magari non c'era ordine però c'era intensità» e via dicendo.