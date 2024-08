Maltempo | è nubifragio sulla Tuscia allagamenti e alberi caduti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024) Viterbo, 18 agosto 2024 – La provincia di Viterbo è stata colpita da una violenta ondata diche da questa mattina sta causando numerosi danni sull’intero territorio. I vigili del fuoco di Viterbo sono impegnati in diverse operazioni di emergenza per fronteggiare le conseguenze del. Intorno alle 12, a Cura di Vetralla, la situazione è diventata critica quando una grossa quercia è stata abbattuta dalla furia del vento e della pioggia, ostruendo la Cassia sud nei pressi del chilometro 81 in direzione Roma. I carabinieri sono immediatamente intervenuti per gestire il traffico, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno poi provveduto alla rimozione dell’albero, chiudendo temporaneamente la strada per consentire le operazioni in sicurezza. Poco prima, sempre a Cura di Vetralla, un altro problema ha aggravato la circolazione.