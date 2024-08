Maltempo a Palermo | interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e soccorsi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Un pomeriggio di intense piogge ha messo a dura prova la città di, con idelimpegnati in diversia causa degliverificatisi dopo mesi di siccità. In particolare, in via Monte San Calogero, al civico 29, l'intero piano terra di un edificio e il vano ascensore sono stati completamente allagati, richiedendo un rapido intervento per evitare ulteriori danni. Anche la zona di Vergine Maria è stata colpita da forti, creando disagi ai residenti. L'episodio più critico si è verificato intorno alle 16:30, quando una squadra del distaccamento nord e i sommozzatori sono stati chiamati a intervenire nei pressi del cimitero dei Rotoli. Un anziano è rimasto bloccato nella propria auto a causa dell'acqua che aveva rapidamente sommerso la strada.