L’Omag-Mt è pronta per il raduno | Sarà un’altra stagione al vertice

(Di domenica 18 agosto 2024) È finito il conto alla rovescia per l’attesa della nuovadi volley A2 per la Omag-MT San Giovanni. Concluse le vacanze estive, per le atlete guidate dal nuovo coach Bellano è arrivato il momento di ritrovarsi e iniziare la preparazione. Le "Zie" vogliono essere ancora una volta protagoniste del campionato di Serie A2 femminile, con l’obiettivo di competere per poter arrivare ai vertici della classifica. La società ha fatto investimenti importanti con nuovi innesti di categoria e confermando le migliori giocatrici dell’anno passato: il sogno di una promozione in serie A1 resta nei pensieri di molti. Ilufficiale è fissato per domani lunedì 19 agosto al Palamarignano, dove dirigenti, squadra e staff si incontreranno dando così inizio alla nuova avventura sportiva.