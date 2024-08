LIVE Sinner-Zverev 1-0 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Clamoroso tracciante di rovescio diagonale di. 30-15 Con la prima. 15-15 Profondissimo l’inside in di. 15-0 Servizio e dritto. 1-0 Altra seconda, altra non risposta di. 40-0 Non risponde di dritto il tedesco. 30-0 In rete il dritto di. 15-0 Gran coppia di lungolinea dell’azzurro, rovescio e dritto. Jannikal servizio. 23:10 Vittoria che consentirebbe di superare Alcaraz nella race, ricordando che a fine stagione coinciderà con il ranking ATP. 23:06 Giocatori in campo! 23:00 Non il migliorin queste due settimane nord-americane che precedono l’ultimo appuntamento Major della stagione. Nella partita di ieri contro Andrey Rublev,ha faticato non poco a gestire il vento.