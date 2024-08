L’eterna riforma del M5s | si riparta dal puntuale rispetto delle regole

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) di Fabio Selleri, iscritto M5S Per la terza volta in pochi anni il popolo del Movimento 5 stelle viene chiamato a rifondare e ripensare il proprio progetto. Ben venga l’appello rivolto agli iscritti per esprimere le loro aspettative sul Movimento del futuro, ma sorge il sospetto che percorsi di natura straordinaria e una tantum come gli Stati Generali 2020, lo Statuto 2021 e l’Assemblea costituente 2024 rappresentino un surrogato per quella che dovrebbe invece essere una partecipazione ordinaria e strutturata. Cogliamo comunque l’occasione per valutare qual è lo stato dell’arte. Il M5S è nato come risposta alla generalizzata crisidemocrazie e della rappresentanza. Strumenti come il limite del doppio mandato, la parziale restituzione degli stipendi e il divieto di candidare pregiudicati sono finora riusciti in effetti a marcare una nostra diversità dalle altre forze.