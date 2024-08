L’addio ai limoni e il guadagno benino

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 18 agosto 2024) I tre fratelli, di cui due più anziani, scendevano con altri fino al Castro per le continue battaglie contro quelli che stavano di sotto. Io, il più piccolo, facevo la sentinella al fortino: una casa diroccata situata sulla sponda ovest del torrente, in zona via Rodi. Il Castro era scoperto fino quasi all’incrocio con via Assab, dove si trovava l’officina Chierici. Tutti i giorni feriali si combatteva: sassate, fionde e anche botte. Ma la domenica, quei ragazzi erano ospiti delle nostre madri, che offrivano loro latte e pane abbrustolito, come veri cristiani. Uno di questi fratelli, insieme a un altro che sapeva menar le mani, ci difesero da un assalto dei senesi al Rastrello, proteggendo noi giovani tifosi in maratona. Era la fine degli anni ’60: riempirono il pronto soccorso di Siena e fu necessario l’intervento di altri ospedali limitrofi per curare il mucchio di feriti.