Kiev | un altro ponte distrutto nel Kursk Esplosione sfiora la centrale di Zaporizhzhia

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2024 – E’ guerra di droni nel, la regione russa in cui dal 6 agosto è in corso l’offensiva dell’esercito di. Le forze armate ucraine dichiarano di aver abbattuto 5 missili e otto droni, da parte sua Mosca comunica di aver neutralizzato cinque velivoli senza pilota tra, Belgorod e Rostov, tutte regioni di confine. E nelprocede l’avanzata di, che oggi festeggia la distruzione di unsul fiume Seim dopo quello fatto saltare nelle scorse ore. In Ucraina l’allarme dell’Aiea, l’agenzia internazionale per l’energia atomica: la situazione allanucleare diè sempre più critica dopo che un drone è esploso davanti ai cancelli principali della fabbrica. Notizie in diretta