Ispettore di Polizia in vacanza salva una turista caduta doppo un malore premiato sui social

(Di domenica 18 agosto 2024) Foligno (Perugia), 18 agosto 2024 –difolignate alla ribalta nazionale per un’impresa eroica mentre era in. A celebrarlo è la pagina‘Agente Lisa’, che si definisce il ‘profilo friendly delladi Stato. "Durante un’escursione in Trentino - spiega il post - si è accorto di unacollassata a terra improvvisamente, che poi era scivolata in una zona impervia in prossimità di un corso d’acqua. Rossano l’ha raggiunta e le è stato accanto fino all’arrivo dei soccorsi, prestandole le prime cure e mettendola in sicurezza. La donna è stata trasportata in ospedale con l’elicottero e la suaè potuta continuare grazie all’intervento provvidenziale di Rossano che non si è fermato di fronte al pericolo, ma è andato a recuperare lain un punto impervio rischiando anche lui di scivolare nel fiume".