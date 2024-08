Il Liverpool non ha bisogno di fare più pressione sul capo Slot

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 agosto 2024) 2024-08-17 23:02:23 Breaking news: Mohamed Salah ha dichiarato che ildeve affrontare la situazione sotto la guida di Arne“passo dopo passo”, dopo che la prima partita ufficiale dell’olandese alla guida della squadra si è conclusa con una meritata vittoria per 2-0 contro l’Ipswich Town, neopromosso. Il talismano Salah ha fornito l’assist per il gol iniziale di Diogo Jota al 60° minuto a Portman Road e si è fatto avanti cinque minuti dopo per garantire alun inizio di stagione con una vittoria, nonostante una prestazione del primo tempo che è stata poi criticata da. L’ex allenatore del Feyenoordha sostituito Jurgen Klopp quest’estate, dopo che il tedesco aveva trascorso quasi nove anni ad Anfield, vincendo tutti i trofei più importanti a lui concessi. Il re egiziano. Semplicemente incredibile. foto.twitter.