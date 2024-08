Grande Fratello ex gieffino parteciperà a Pechino Express | scoppia la protesta dei suoi fans

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 18 agosto 2024) La nuova edizione diaprirà i battenti verso ottobre con le prime registrazioni e il cast incomincia a formarsi. In attesa della conferma ufficiale che arriverà nei primi di settembre, gli esperti fanno sapere che una seconda coppia sarebbe stata confermata nel reality. Dopo Aka7even e LDA, due ex allievi di Amici, faranno parte dell’avventura anche un excon una sua amica. Di chi stiamo parlando? Di Edoardo Tavassi, il quale però non si farà accompagnare da Micol Incorvaia.: Edoardo Tavassi nel cast della nuova edizione? I rumors circa il cast della nuova edizione disi fanno sempre più intensi ora che l’annuncio ufficiale si avvicina. Ad ottobre, d’altronde, partirà la nuova avventura e gli autori stanno portando al termine le ultime trattative. Nel frattempo però emergono quelle che sembrerebbero essere le prime conferme.