Fine vita don Testa | Dialogo senza tabù possibili convergenze fra credenti e non

(Di domenica 18 agosto 2024) “La Chiesa è contraria all’eutanasia, ma questo non significa che sostenga la prosecuzione dei trattamenti di sostegnole a ogni costo. Bisogna valutarne attentamente la proporzionalità perché anche l’accanimento terapeutico non giova alla persona”. Così don Lorenzo, insegnante di Teologia morale alla Scuola di Teologia del Seminario di Bergamo e all’Istituto Superiore di Scienze religiose, già membro del comitato etico della provincia di Bergamo dal 2013 al 2023, illustra i contenuti del “Piccolo lessico del” redatto dalla Pontificia Accademia. L’opuscolo, fresco di pubblicazione, traccia una panoramica dei concetti riguardanti questo argomento molto delicato e dibattuto, in modo che ognuno possa avere tutti gli elementi per sviluppare attente riflessioni e definire il proprio orientamento di pensiero in materia.