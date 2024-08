Europei beach volley 2024 | Cottafava Nicolai eliminati in semifinale Ehlers Wickler vincono in rimonta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Si ferma inil percorso di Samuelee Paoloaglidi, in corso di svolgimento in tre località dei Paesi Bassi. Gli azzurri, infatti, cedono in tre set alla coppia tedesca composta da Nilse Clemens. Partono bene, che trovano subito un break all’inizio (4-2), un vantaggio minimo che dura fino alla fase conclusiva del parziale, quando il contro break avversario vale il pareggio (14-14). Ma l’inerzia è a favore degli azzurri, che infatti volano nuovamente sul +4, fino a conquistare il set per 21-18. Il secondo set, invece, inizia meglio per i tedeschi (2-5), che di fatto mantengono sempre il controllo non dando la possibilità adi avvicinarsi, fino al 17-21 finale.