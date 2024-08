Edoardo Tavassi nel cast di Pechino Express? L’ex Vippone svela come stanno davvero le cose

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 18 agosto 2024) Di recenteha rivelato se parteciperà alla dodicesima edizione di, il game show targato Sky condotto da Costantino della Gherardesca. Sebbene manchi ancora molto tempo alla messa in onda di12, sul web iniziano già a circolare sul web i nomi delle possibili coppie che formeranno il. Tra questi, quello diche, stando a quanto riportato da Deianira Marzano, avrebbe sostenuto il provino per partecipare in coppia con la sua migliore amica, Federica Zacchia. “Hanno fatto il provino in coppiae Federica. Sono piaciuti ma non si ha la certezza che vengano presi“, ha scritto l’esperta di gossip su Instagram. Molti utenti hanno accolto con entusiasmo la notizia, riconoscendo adle qualità giuste per distinguersi nel popolare game show.