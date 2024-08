Dopo la vittoria in Supercoppa Ancelotti turnover con vacanza | I giocatori potranno riposare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Carlonon finisce di stupire. La fama di allenatore attento alle esigenze dei suoi campioni è ormai consolidata, ma l’ultima frontiera sorprende: il tecnico del Real Madrid gestirà ilconcedendo vacanze ai suoi: "Hanno bisogno di riposarsi, hanno bisogno di vacanze. Ho un nuovo metodo: stiamo pensando di concedergli vacanze individuali. Qualcuno potrebbe non giocare per una settimana e andare acon la famiglia, soprattutto i nazionali, che hanno pochissimo riposo e non hanno un solo giorno di ferie. Stiamo valutando questa soluzione con lo staff medico e i preparatori". Il tecnico delle merengues lo ha detto alla viglia del debutto in campionato contro il Maiorca. Il Real Madrid ha iniziato la stagione il 14 agosto con laeuropea contro l’Atalanta (vinta 2-0) e potrebbe concluderla il 13 luglio con la finale del Mondiale per club.