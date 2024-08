Disfatta Napoli al Bentegodi Conte ne prende tre dal Verona

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlinizia il campionato con il piede sbagliato, uscendo sconfitto per 3-0 dalcontro unordinato e cinico. La squadra di Antonioha mostrato difficoltà evidenti nella costruzione del gioco e nella finalizzazione, incapace di trovare soluzioni contro una difesa scaligera ben organizzata. Il primo tempo si è svolto con poche emozioni e unche ha faticato a creare vere occasioni da gol. Gli azzurri hanno tentato dire in mano la partita, ma si sono scontrati con uncompatto che, pur non rendendosi mai pericoloso in avanti, ha chiuso tutti gli spazi. Ilha avuto qualche chance verso la fine del primo tempo, ma senza concretizzare. Al 19’, è stato Politano a provarci dal limite con un tiro basso di sinistro, che però è finito largo.