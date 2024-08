Cospirazione per inquinare la democrazia | assalto ad Arianna Meloni Donzelli smaschera i mandati | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Ci avrebbero provato, senza riuscirci, con Giorgia. Dunque, fallito l'obiettivo, ora nel mirino ci sarebbe finita la sorella,. E a prendere la mira sarebbe la magistratura, d'intesa col sistema politico-mediatico che ha da sempre come alleato, il campo progressista. L'inquietante retroscena viene rilanciato da Alessandro Sallusti su Il Giornale: secondo quanto riferito, usando il "classico" schema-Palamara, le toghe potrebbero presto indagare la sorella del presidente del Consiglio per "traffico di influenze illecite", un reato che presenta confini fumosi e che spesso in passato ha caratterizzato inchieste finite nel nulla e dal sapore profondamente politico. Indiscrezioni, ovviamente, inquietanti.