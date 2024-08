Atletica parata di Campioni Olimpici al Golden Gala | 9 ori di Parigi 2024 a Roma per la Diamond League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Una vera e propriadiarricchirà il, tappa dellache andrà in scena venerdì 30 agosto allo Stadio Olimpico di. La Capitale si appresta a ospitare un appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante a cui prenderanno parte ben nove vincitori dei recenti Giochi. Vedremo all’opera lo statunitense Ryan Crouser (getto del peso), il giamaicano Roje Stona (lancio del disco), il botswano Letsile Tebogo (200 metri, ma sarà impegnato sul rettilineo), lo statunitense Quincy Hall (400 metri), il neozelandese Hamish Kerr (salto in alto), la statunitense Masai Russell (100 ostacoli), Winfred Yavi dal Bahrain (3000 siepi), l’australiana Nina Kennedy (salto con l’asta), la statunitense Tara Davis-Woodhall (salto in lungo).