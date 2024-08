Aperta una strada per le bancarelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Viabilità sistemata, operatori contenti, la ripresa dopo le ferie d’agosto al mercato del Piano parte con una novità. In poche settimane l’amministrazione comunale ha sistemato la questione al Piano san Lazzaro che vedeva le due giornate di mercato, i martedì e i venerdì, gravate dal problema viario. Assieme agli operatori commerciali del Piano l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, e i dirigenti del servizio hanno messo mano al problema realizzando unaa una corsia che dall’incrocio con piazza d’Armi passa lateralmente alla mura della Marina militare per poi curvare verso il semaforo che immette su via Colombo.