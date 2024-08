A Roma l’operazione dei carabinieri Alto impatto | controllate 115 persone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto- Idella CompagniaCassia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio “” nelle aree di La Storta e Casalotti. Obiettivo la prevenzione e il contrasto dei reati in genere, in particolare quelli di natura predatoria, quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e in materia di sicurezza stradale, nelle periferie della Capitale, in linea con l’azione condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ihanno complessivamente controllato, in arco serale e notturno, 115, 60 veicoli e 2 esercizi commerciali. Nello specifico, i militari, unitamente a personale della società “Areti”, hanno denunciato un cittadinono perché la sua abitazione è risultata abusivamente allacciata alla rete elettrica pubblica per un danno quantificato di oltre 15.000 euro.