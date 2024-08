Verona-Napoli Zanetti | Aspetto questa gara da tempo Conte uno dei migliori al mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Il tecnico del, Paolo, è pronto ad iniziare una nuova stagione di campionato, guidando la propria squadra nella sfida contro il. L’allenatore illustra ai microfoni della conferenza stampa la partita in programma per domani: “Non vedo l’ora, è da tantochee stiamo lavorando per arrivarci al massimo. La partita ha un fascino incredibile che arriva dopo il Cesena e una reazione dobbiamo averla. Ci arriviamo con voglia e fiducia iniziando un percorso che terminerà l’anno prossimo“. Dubbi per la formazione: “Frese sta meglio anche se non è al top, ma fra quelli che abbiamo è il più pronto. Sicuramente sarà in campo, è un ragazzo che ci può dare tanto. In futuro potrà essere uno dei nostri punti di forza. Rientra Faraoni in gruppo, c’è da valutare Suslov perché ha un’infiammazione al tendine che gli dà fastidio.