Un ventitreenne muore dopo essere stato morso dal ragno violino 

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - Un ragazzo è mortopunto da unviolino nel Leccese. Si è spento all'ospedale di Bari dov'eraricoverato, Giuseppe Russo, 23 anni di Collepasso in provincia di Lecce. Il ragazzo eraricoverato dapprima all'ospedale di Tricase, nei giorni scorsi, per unofebbrile e altri sintomi riconducibili aldel. Poi il trasferimento al nosocomio del capoluogo di regione pugliese, dove a causa delle complicazioni si è spento nelle ultime ore. Sono in corso indagini.