Un calvario | la spifferata sulla salute di Kate E spunta il nome di Beatrice

(Di sabato 17 agosto 2024) C'è grande apprensione perMiddleton, che ha certo rassicurato molti riapparendo in pubblico ma che non ha creato false speranze dicendo di non essere fuori pericolo. La principessa del Galles potrebbe rimanere lontano dai suoi impegni pubblici almeno fino al prossimo autunno: lo ha rivelato una fonte anonima. Nulla di ufficiale dunque, ma quel che è certo è che della futura regina non c'è traccia alcuna. E mentre i sudditi si chiedono preoccupati quali risultati stiano dando le cure contro il cancro, il Palazzo corre ai ripari e potrebbe lanciare, come nuovo volto del 'Windsor team',, la figlia di Sarah Ferguson e del principe di York, l'ultimogenito della regina Elisabetta II, Andrea. "Potrebbe essere il sostegno in più di cui la famiglia ha bisogno", scrive The Times.