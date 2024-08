Suicida dopo il licenziamento per 280 euro lo sfogo dell’amica sindacalista ai funerali | Sfruttato dall’azienda Ma il prete la rimprovera

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 17 agosto 2024) Il funerale del 55enne di Padova, che si ètoaver perso il lavoro a Marghera (Venezia), è stato caratterizzato da momenti di alta tensione e amarezza. La cerimonia, che si è svolta ieri 16 agosto nella chiesa di Pontelongo, è stato segnato dalle testimonianze di amici e colleghi. Una in particolare, Piera Meneghetti, compagna di lavoro e delegata della Cgil, aveva preparato un discorso con i colleghi in cui menzionava la ditta Metro che aveva licenziato il 55enne, e criticava l’azienda per non aver protetto adeguatamente il suo dipendente. Ma durante la lettura, don Carlo Pampalon, il parroco, ha interrotto Meneghetti, chiedendole di concentrarsi esclusivamente sulla memoria del defunto e non sulle critiche all’azienda. «Qui non siamo al sindacato, parli solo di lui, se vuole ricordarlo», le ha detto il, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera.