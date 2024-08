Sono una persona libera ho vinto anche contro i pregiudizi E quando vinci bacia chi ami

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 17 agosto 2024) Alice Bellandi: amore, forza e gloria olimpica Dopo averl’oro olimpico, Alice Bellandi, la judoka italiana che si è aggiudicata il primo posto alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha dato una risposta semplice ma potentele è stato chiesto della sua celebrazione della vittoria: “Chi non bacerebbe laamata dopo averuna medaglia olimpica?” Per Alice, la risposta è chiara. Il bacio che ha condiviso con la sua compagna Jasmine,lei judoka, è stata una naturale espressione di amore e trionfo. La strada per l’oro Per Alice, vincere una medaglia olimpica è più di un semplice risultato sportivo; è il culmine di un percorso di vita radicato nell’amore e nella dedizione. Attualmente residente a Roma, l’atleta nata a Brescia riflette sulla sua esperienza olimpica mentre si prepara per una meritata vacanza in Thailandia con Jasmine.